5 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве продолжается строительство метро несмотря на пандемию коронавируса, сообщил журналистам заммэра Москвы Андрей Бочкарев.



По словам Бочкарева идут работы по проходке тоннелей, готовятся котлованы, идут монолитные работы на будущих станциях.



При этом строители обеспечены всеми средствами санитарной безопасности, им регулярно измеряют температуру, на стройках соблюдают все правила эпидемиологической безопасности и профилактики коронавируса.



Ограничительные меры были введены в Москве в марте в связи с распространением коронавируса. Позднее срок их действия был продлен до 1 мая. 28 апреля мэр Москвы продлил введенные ограничения до 11 мая включительно.



На 5 мая в Москве зафиксировано 80 115 случаев заболевания.