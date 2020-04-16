16 апреля. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы пока не рассматривают вопрос введения в столице продуктовых карточек, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу департамента торговли и услуг столицы Алексея Немерюка.



Вопрос о введении продуктовых карточек в Москве не рассматривается, так как спрос на продукты в магазинах стабилизировался.



Также отмечается, что введение цифровых пропусков для поездок по Москве не вызвало сбоев в поставках продовольствия.