16 апреля. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы пока не рассматривают вопрос введения в столице продуктовых карточек, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу департамента торговли и услуг столицы Алексея Немерюка.
Вопрос о введении продуктовых карточек в Москве не рассматривается, так как спрос на продукты в магазинах стабилизировался.
Также отмечается, что введение цифровых пропусков для поездок по Москве не вызвало сбоев в поставках продовольствия.
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