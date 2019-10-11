Другие материалы
-
Город (Москва и область)
11.10.2019, 16:43
Новая круглогодичная ярмарка открылась в Марьино
11 октября. Mossovetinfo.ru – Новая круглогодичная ярмарка с фестивальной площадкой открылась на улице Перерва, сообщает АГН «Москва». На открытии ярмарки мэр Москвы Сергей Собянин отметил, ч...
-
Город (Москва и область)
11.10.2019, 15:27
Власти Москвы объявили конкурс на закупку более 800 автобусов за 12 миллиардов рублей
11 октября. Mossovetinfo.ru – Департамент Москвы по конкурентной политике объявил два электронных аукциона на закупку в общей сложности 839 автобусов на дизельном топливе для нужд «Мосгортранса», д...
-
Город (Москва и область)
11.10.2019, 13:18
На участке СВХ допустимую скорость подняли до 80 км/ч
11 октября. Mossovetinfo.ru – Достроен участок Северо-Восточной хорды от Открытого шоссе до МКАД, допустимая скорость на участке увеличена до 80 километров в час, сообщается в микроблоге Центра орг...