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Город (Москва и область)     11.10.2019 15:27

Власти Москвы объявили конкурс на закупку более 800 автобусов за 12 миллиардов рублей

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Теги:  Аукционы  закупки  автобусы  Мосгортранс 

11 октября. Mossovetinfo.ru – Департамент Москвы по конкурентной политике объявил два электронных аукциона на закупку в общей сложности 839 автобусов на дизельном топливе для нужд «Мосгортранса», документация размещена в Единой информационной системе в сфере госзакупок.

Один аукцион объявлен на поставку 511 автобусов стандартных габаритов на сумму 6 миллиардов 503 миллионов рублей. Второй аукцион объявлен на закупку 328 автобусов особо большой вместимости на сумму 5 миллиардов 537 миллионов рублей.

Таким образом, автобусный парк «Мосгортранса» планируется обновить на 13%.


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Карта места

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Теги: 
Аукционы  закупки  автобусы  Мосгортранс 

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