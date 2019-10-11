11 октября. Mossovetinfo.ru – Департамент Москвы по конкурентной политике объявил два электронных аукциона на закупку в общей сложности 839 автобусов на дизельном топливе для нужд «Мосгортранса», документация размещена в Единой информационной системе в сфере госзакупок.



Один аукцион объявлен на поставку 511 автобусов стандартных габаритов на сумму 6 миллиардов 503 миллионов рублей. Второй аукцион объявлен на закупку 328 автобусов особо большой вместимости на сумму 5 миллиардов 537 миллионов рублей.



Таким образом, автобусный парк «Мосгортранса» планируется обновить на 13%.