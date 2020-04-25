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Город (Москва и область)     25.04.2020 12:59

Власти Москвы опровергли информацию о переполненных больницах для пациентов с коронавирусом

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Теги:  коронавирус  коечный фонд  Департамент здравоохранения 

25 апреля. Mossovetinfo.ru – Департамент здравоохранения Москвы опроверг сообщения о том, что столичные больницы переполнены пациентами с коронавирусом.

«Заявления о том, что в Москве переполнены больницы, принимающие пациентов с коронавирусом, а также им не доступна помощь по другим профилям, не соответствуют действительности», - говорится в сообщении.

Также указано, что в Москве на базе 57 городских, федеральных и частных клиник уже развернуто 16 тысяч коек для пациентов с коронавирусом и работа по развертыванию коек продолжается. Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что до конца недели в столице для пациентов с коронавирусом будет развернуто 22 тысячи коек.

В тоже время в сообщении отмечается, что ситуация с распространением коронавируса в Москве «остается напряженной и быстро меняется». Исходя из потребности дополнительные койки будут разворачиваться из имеющегося резерва.

На 25 апреля в Москве выявлено 39 509 случаев заболевания коронавирусом. Вылечились 3047 человек, скончались – 366.


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Теги: 
коронавирус  коечный фонд  Департамент здравоохранения 

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