 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
Город (Москва и область)     14.08.2020 20:18

Власти Москвы опубликовали данные о смертности за июль

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коронавирус 

14 августа. Mossovetinfo.ru – Департамент здравоохранения Москвы опубликовал подробные данные о смертности в столице в июле 2020 года. В июле 2020 года в Москве, по оперативным данным, зарегистрировано 10 773 смертей (на 716 случаев больше, чем в июле 2019).

Превышение смертности по отношению к среднеиюльской за последние три года составило 1040 случаев (9658 в 2017, 9483 в 2018, 10 057 в 2019).

Коронавирус в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 1 706 случаях. При этом количество случаев на 50 процкентов меньше, чем в июне, и на 68% меньше, чем в мае.

От коронавирусп как основной причины смерти в июле умерло 742 человека, что в два раза меньше, чем в июне (1605), и почти в 4 раза меньше, чем в мае (2757). К коронавирусу отнесены все, даже спорные сомнительные случаи. Уже три месяца к смерти от обычной пневмонии не было отнесено ни одного случая.

964 человека в июле умерли от других причин, но с положительным тестом на коронавирус. При этом ковид оказал существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений в 466 случаях.

Летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет: 2,4%, если учитывать только случаи, где он явился основной причиной, и 4,9%, если учесть все случаи, где COVID выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коронавирус 

Возврат к списку

Лента новостей

20:56 Мнения Лукашенко призвал граждан страны «не высовываться сейчас на улицы»

20:18 Город (Москва и область) Власти Москвы опубликовали данные о смертности за июль

19:51 В мире Задержанные в Белоруссии 32 россияна вернулись на родину

16:25 В России Массовые мероприятия в школах запрещены до 1 января 2021 года

16:11 Город (Москва и область) С 20 августа в Москве появятся еще четыре выделенные полосы

Актуальные материалы

20:18 Город (Москва и область) Власти Москвы опубликовали данные о смертности за июль

19:51 В мире Задержанные в Белоруссии 32 россияна вернулись на родину

16:11 Город (Москва и область) С 20 августа в Москве появятся еще четыре выделенные полосы

15:45 Город (Москва и область) Расписание электричек двух направлений МЖД изменится с 17 по 23 августа

14:03 Общество Москвичей ждут теплые выходные

10:58 Город (Москва и область) Станцию «Рижская» закроют на год с 22 августа

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru