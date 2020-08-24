 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
Город (Москва и область)     24.08.2020 11:27

Власти Москвы отменили 32 тысячи штрафов водителям за ошибки в пропусках

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Максим Ликсутов  коронавирус  пропуска  штрафы  водители 

24 августа. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы отменили 32 тысячи штрафов, которые были выписаны водителям в период самоизоляции за неправильно оформленные пропуска, сообщил в интервью РИА Новости заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Ликсутов отметил, что по поручению мэра Москвы все поступающие сообщения о неправильно оформленных штрафах рассматриваются в индивидуальном порядке.

При этом, заммэра подчеркнул, что у властей города никогда не было цели собрать как можно больше штрафов.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Максим Ликсутов  коронавирус  пропуска  штрафы  водители 

Возврат к списку

Лента новостей

11:27 Город (Москва и область) Власти Москвы отменили 32 тысячи штрафов водителям за ошибки в пропусках

10:54 В мире Австрия высылает российского дипломата в связи с делом о шпионаже

10:33 Общество Суд по делу Ефремова отложили до 31 августа

10:24 Происшествия ЦБ РФ выявил способ хищения денег с банковских счетов через Систему быстрых платежей

10:08 Город (Москва и область) На Садовом кольце могут появится выделенные полосы для автобусов

Актуальные материалы

10:08 Город (Москва и область) На Садовом кольце могут появится выделенные полосы для автобусов

08:58 В России Правительство готовится открыть авиасообщение ещё с несколькими странами

08:37 В России В России вступил в силу закон об индивидуальных тарифах ОСАГО

11:40 Город (Москва и область) Станцию метро «Рижская» закрыли на год

19:16 Город (Москва и область) Опубликована декларация Сергея Собянина за 2019 год

19:06 Город (Москва и область) Опубликована декларация о доходах Андрея Воробьева за 2019 год

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru