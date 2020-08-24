24 августа. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы отменили 32 тысячи штрафов, которые были выписаны водителям в период самоизоляции за неправильно оформленные пропуска, сообщил в интервью РИА Новости заммэра Москвы Максим Ликсутов.



Ликсутов отметил, что по поручению мэра Москвы все поступающие сообщения о неправильно оформленных штрафах рассматриваются в индивидуальном порядке.



При этом, заммэра подчеркнул, что у властей города никогда не было цели собрать как можно больше штрафов.