Власти Москвы переосмыслят программы с учетом Послания Владимира Путина – Собянин

1 марта /Mossovetinfo.ru/ - Московские власти переосмыслят городские государственные программы, чтобы синхронизировать из в рамках общероссийского развития заявленного Владимиром Путиным в ежегодном послании Федеральному Собранию. Об этом сказал журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.



«Мы еще раз переосмыслим наши программы, стратегию развития города и сделаем так, чтобы синхронизировать те цели и задачи, которые мы ставим перед собой, с теми целями и задачами, которые поставил перед нами президент», - сказал С.Собянин.



Собянин отметил, что потребует переосмысление ряда моментов, которые в ходе Президентского Послания В.Путин и которые, по словам Собянина, «являются для москвичей ключевыми» - «в области образования, здравоохранения, развития общественных пространств, транспортной инфраструктуры, вопросы безопасности, здоровья, детства, поддержки материнства».