Другие материалы
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Город (Москва и область)
01.03.2018, 18:00
На портале госуслуг Подмосковья появилась перечни ссылок на генпланы и ПЗЗ
1 марта /Mossovetinfo.ru/ - Информация об утвержденных генеральных планах и правилах землепользования и застройки (ПЗЗ) размещена на портале государственных и муниципальных услуг Московской области, с...
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Город (Москва и область)
01.03.2018, 17:49
Паспорт болельщика можно получить в четырех центрах госуслуг «Мои Документы» в Москве
1 марта /Mossovetinfo.ru/ - C 1 марта получить паспорт болельщика Чемпионата мира по футболу 2018 года можно в еще трех центрах «Мои Документы» Москвы. Об этом ИА «Моссовет» сообщили в пресс-службе це...
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Город (Москва и область)
01.03.2018, 15:06
Власти Москвы переосмыслят программы с учетом Послания Владимира Путина – Собянин
1 марта /Mossovetinfo.ru/ - Московские власти переосмыслят городские государственные программы, чтобы синхронизировать из в рамках общероссийского развития заявленного Владимиром Путиным в ежегодном п...