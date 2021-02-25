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Город (Москва и область)     25.02.2021 18:13

Власти Москвы подготовили план отмены ограничений для людей старше 65 лет- СМИ

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Теги:  Москва  коронавирус  COVID-19  ограничения  пожилые  отмена ограничений 

25 февраля. Mossovetinfo.ru – Московские власти план ослабления коронавирусных ограничений введенных для граждан старше 65 лет, сообщает РБК со ссылкой на источники близкие к московской мэрии.

В частности, пожилым москвичам планируется разблокировать социальные карты, а также отменить требования об обязательной удаленной работе.

При этом, власти пока не готовы определиться с конкретной датой, когда возможно ослабление ограничений для пожилых людей. Решение по этому вопросу будет принято после того, как появится статистика по заболеваемости коронавирусом после мартовских праздников. При этом, по данным источника, решение может быть принято в ближайшее время.

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Теги: 
Москва  коронавирус  COVID-19  ограничения  пожилые  отмена ограничений 

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