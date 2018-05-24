24 мая. Mossovetinfo.ru – Для старта программы реновации в Юго-западном административном округе Москвы подобрано 34 площадки, сообщает «Интерфакс-недвижимость» со ссылкой на председателя Москомархитектуры Юлиану Княжевскую.



По словам Княжевской, при выборе площадок учитывалось несколько критериев: все площадки находятся в кварталах реновации или недалеко от домов, попавших в программу реновации, также они находятся в шаговой доступности от транспортной инфраструктуры. Кроме того, учитывалась минимизация перекладки инженерных сетей.



Поскольку все площадки различаются по площади, проекты для каждой площадки будут разрабатываться отдельно. Кроме того, все проекты будут представлены на публичных слушаниях.



Ранее сообщалось, что власти Москвы уже утвердили 242 стартовые площадки для реализации программы реновации жилья.