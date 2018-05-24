Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     24.05.2018, 12:32

Власти Москвы подобрали 34 площадки в ЮЗАО для старта программы реновации

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  программа реновации жилья  стартовые площадки  ЮЗАО  реновация  реновация жилья  строительство 

24 мая. Mossovetinfo.ru – Для старта программы реновации в Юго-западном административном округе Москвы подобрано 34 площадки, сообщает «Интерфакс-недвижимость» со ссылкой на председателя Москомархитектуры Юлиану Княжевскую.

По словам Княжевской, при выборе площадок учитывалось несколько критериев: все площадки находятся в кварталах реновации или недалеко от домов, попавших в программу реновации, также они находятся в шаговой доступности от транспортной инфраструктуры. Кроме того, учитывалась минимизация перекладки инженерных сетей.

Поскольку все площадки различаются по площади, проекты для каждой площадки будут разрабатываться отдельно. Кроме того, все проекты будут представлены на публичных слушаниях.

Ранее сообщалось, что власти Москвы уже утвердили 242 стартовые площадки для реализации программы реновации жилья.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
программа реновации жилья  стартовые площадки  ЮЗАО  реновация  реновация жилья  строительство 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

13:23 Происшествия Девятиклассник ранил одноклассника в одной из московских школ

12:32 Город (Москва и область) Власти Москвы подобрали 34 площадки в ЮЗАО для старта программы реновации

12:09 Происшествия Мужчина погиб в результате падения на рельсы на станции метро «Театральная»

11:39 Город (Москва и область) Мужчина упал на рельсы на станции метро «Театральная»

11:20 Город (Москва и область) Доступ в «Лужники» ограничат с 25 мая по 18 июля из-за проведения ЧМ-2018

Актуальные материалы

12:18 Город (Москва и область) Участок Филевской линии метро между «Киевской» и «Кунцевской» закроют 26-27 мая

09:43 Общество Фильмы с участием Абдулова бесплатно покажут в сети кинотеатров «Москино»

08:23 Общество Дни открытых дверей в больницах Москвы в июне

08:19 Общество Голосовой помощник расскажет о графике отключения горячей воды в Москве

15:46 Город (Москва и область) Собянин: субсидии на установку шлагбаумов смогут получить жители всех районов Москвы

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru