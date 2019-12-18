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Город (Москва и область)     18.12.2019 09:10

Власти Москвы подобрали 73 площадки для строительства по реновации на месте старых домов

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Теги:  программа реновации жилья  стартовые площадки  реновация жилья  программа реновации 

18 декабря. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы подобрали 73 площадки, на которых планируется построить новые дома в рамках программы реновации жилья на месте старых домов, сообщил журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

Подобранные площадки расположены Хуснуллин отметил, что на некоторых из подобранных площадок старые строения уже снесены, на некоторых еще только планируется демонтаж.

Кроме того, для строительства жилья в рамках программы реновации подобраны восемь площадок, не обремененных застройкой в Северном, Восточном, Юго-Восточном и Юго-Западных округах.

В тоже время 11 ранее утвержденных стартовых площадок было решено исключить. Причины исключения различны – где-то жители выступают против строительства домов на этих площадках, в каких-то местах придется проводить слишком большой объем перекладки коммуникаций, где существуют другие градостроительные ограничения.

Таким образом, общее количество стартовых площадок по программе реновации жилья выросло с 361 до 431.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  стартовые площадки  реновация жилья  программа реновации 

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