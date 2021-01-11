11 января. Mossovetinfo.ru – Решение о возврате московских школьников к очному обучению после каникул будет принято в зависимости от эпидемиологической ситуации, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент образования и науки Москвы.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что зимние каникулы в московских школах продлятся до 17 ноября.



До начала каникул ученики 1-5-х классов в московских школах учились очно, ученики 6-11-х классов с середины октября были переведены на дистанционное обучение.