11 января. Mossovetinfo.ru – Решение о возврате московских школьников к очному обучению после каникул будет принято в зависимости от эпидемиологической ситуации, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент образования и науки Москвы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что зимние каникулы в московских школах продлятся до 17 ноября.
До начала каникул ученики 1-5-х классов в московских школах учились очно, ученики 6-11-х классов с середины октября были переведены на дистанционное обучение.
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