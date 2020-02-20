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Город (Москва и область)     20.02.2020 09:20

Власти Москвы продолжают подбор «стартовых» площадок для программы реновации

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Теги:  программа реновации жилья  стартовые площадки  реновация жилья  программа реновации 

20 февраля. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы продолжают подбор «стартовых» площадок для реализации программы реновации жилья, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента градостроительной политики столицы.

Как сообщил глава департамента Сергей Левкин, в настоящий момент в проработке находится 40 новых «стартовых» площадок, на которых можно построить 600 тысяч квадратных метров жилья. Левкин отметил, что все эти площадки абсолютно новые и не привязаны к территориям, которые будут освобождены от старых многоквартирных домов, сносимых в процессе реализации программы реновации.

Кроме того, новые площадки для строительства подбираются и в кварталах, которые освобождаются от застройки в рамках реализации программы реновации.

После того, как обновленный перечень «стартовых» площадок будет полностью согласован, будет подготовлена новая редакция Постановления правительства Москвы от 26 сентября 2017 года.

К настоящему моменту власти Москвы утвердили 431 «стартовую» площадку для реализации программы реновации с суммарным градостроительным потенциалом в 6,8 миллиона квадратных метров.


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Теги: 
программа реновации жилья  стартовые площадки  реновация жилья  программа реновации 

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