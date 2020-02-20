20 февраля. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы продолжают подбор «стартовых» площадок для реализации программы реновации жилья, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента градостроительной политики столицы.
Как сообщил глава департамента Сергей Левкин, в настоящий момент в проработке находится 40 новых «стартовых» площадок, на которых можно построить 600 тысяч квадратных метров жилья. Левкин отметил, что все эти площадки абсолютно новые и не привязаны к территориям, которые будут освобождены от старых многоквартирных домов, сносимых в процессе реализации программы реновации.
Кроме того, новые площадки для строительства подбираются и в кварталах, которые освобождаются от застройки в рамках реализации программы реновации.
После того, как обновленный перечень «стартовых» площадок будет полностью согласован, будет подготовлена новая редакция Постановления правительства Москвы от 26 сентября 2017 года.
К настоящему моменту власти Москвы утвердили 431 «стартовую» площадку для реализации программы реновации с суммарным градостроительным потенциалом в 6,8 миллиона квадратных метров.
09:35 Другое Татьяна Бакальчук сместила Елену Батурину с позиции самой богатой женщины России
09:20 Город (Москва и область) Власти Москвы продолжают подбор «стартовых» площадок для программы реновации
08:52 В мире Коронавирус. Официальные данные по всему миру на 20 февраля
08:43 Город (Москва и область) Расписание движения пригородных электричек изменится в праздничные дни февраля и марта
08:37 В мире В Китае зафиксировано сокращение заболеваний коронавирусом
09:19 Город (Москва и область) В Москве с 17 февраля расширена зона платной парковки
14:19 Город (Москва и область) Станцию БКЛ «Сокольники» планируется достроить до конца 2020 года
13:51 Город (Москва и область) Станцию метро в Гольянове начнут строить в 2021 году
22:31 Власть В МГД обсудили поправки в конституцию РФ по теме местного самоуправления