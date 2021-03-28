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Город (Москва и область)     28.03.2021 12:32

Власти Москвы прокомментировали возможность снятия ограничений по заполняемости театров

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Теги:  театры  культура  коронавирус  COVID-19 

28 марта. Mossovetinfo.ru – Ограничения по заполняемости залов в театрах в Москве снимать пока не будут. Об этом сообщил журналистам руководитель департамента культуры столицы Александр Кибовский.

Ограничения на работу театров, кинотеатров и других учреждений культуры были введены в Москве с 13 октября в рамках борьбы с распространением коронавируса. Количество зрителей в театрах и кинотеатрах было установлено в 25 процентов, а другие учреждения культуры должны были временно приостановить проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных, зрелищных и аналогичных мероприятий с участием зрителей.

С 22 января театры и кинотеатры могут заполнять залы на 50 процентов.


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Теги: 
театры  культура  коронавирус  COVID-19 

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