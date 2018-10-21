Власти Москвы прорабатывают варианты реконструкции монорельса

21 октября. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы прорабатывают варианты реконструкции монорельса. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин.



В настоящее время ведется проработка технико-экономического обоснования. Планов закрытие монорельса нет. Один из вариантов реконструкции предполагает запуск по этому маршруту трамвая



Линия монорельса была запущена в ноябре 2004 года. Она соединяет станции метро «Тимирязевская» и «ВДНХ».