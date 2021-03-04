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Город (Москва и область)     04.03.2021 18:19

Власти Москвы рассказали, где можно узнать расположение камер фото- и видеофиксации

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Теги:  Департамент транспорта  видеофиксация  адреса 

4 марта. Mossovetinfo.ru – Департамент транспорта Москвы в своем telegram-канале рассказал, как можно узнать расположение камер фото- и видеофиксации в Москве.

Места расположения камер фото- и в видеофиксации можно узнать на официальном сайте Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Также адреса всех камер опубликованы на Едином транспортном портале Москвы.

Кроме этого, московские камеры фото- и видеофиксации занесены в приложение «Яндекс. Навигатор» где они отображаются в режиме реального времени.

Ранее сообщалось, что власти Москвы в соответствии с новой редакцией ПДД намерены убрать таблички, обозначающие комплексы фото- и видеофиксации.


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Карта места

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Теги: 
Департамент транспорта  видеофиксация  адреса 

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