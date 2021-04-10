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Город (Москва и область)     10.04.2021 17:01

Власти Москвы рассказали о ходе строительства Троицкой линии метро

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Теги:  метро  метрополитен  Троицкая линия 

10 апреля. Mossovetinfo.ru – Тоннелепроходческие работы на участке Троицкой линии метро от «Улицы Новаторов» до «Коммунарки» завершены на 78 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. Внутри этого участка появятся пять станций: «Университет дружбы народов», «Улица генерала Тюленевая», «Славянский мир», «Мамыри» и «Столбово».

Новую линию метро строят от МЦК до городского округа Троицк. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что Троицкая линия станет самым протяженным радиусом столичного метрополитена, его длина составит почти 40 километров.

Всего на Троицкой линии будет 16 станций. По расчетам, ежедневно веткой будут пользоваться около 100 тысяч человек. Всего же рядом с ее станциями живут более миллиона человек.

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Теги: 
метро  метрополитен  Троицкая линия 

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