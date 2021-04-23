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Город (Москва и область)     24.04.2021 15:33

Власти Москвы рассказали о строительстве Рублево-Архангельской линии метро

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Теги:  метро  строительство  транспорт 

24 апреля. Mossovetinfo.ru - Строительство тоннелей Рублево-Архангельской линии метро начнется в мае 2021 года. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.
 
При этом сами станции начнут строить в 2022 году. Сейчас на площадках будущих станций ведутся работы по выносу инженерных коммуникаций.
 
Рублево-Архангельская линия пройдет от делового центра «Москва-Сити» до Рублево-Архангельского в районе Кунцево. Новая линия пройдет через районы Хорошёво-Мнёвники и Строгино Северо-Западного административного округа. С нее можно будет сделать пересадку на БКЛ и на Арбатско-Покровскую линию.

В рамках первого этапа на линии предполагается построить станции с рабочими названиями «Звенигородская», «Карамышевская» («Проспект Маршала Жукова»), «Бульвар Карбышева», «Живописная», «Строгино», «Липовая роща». На втором этапе, как предполагается, линию продлят еще на две станции – «Рублево-Архангельское» и «Ильинская».

Ранее сообщалось, что в дальнейшем Рублево-Архангельскую линию могут соединить в центре Москвы с перспективной Бирюлевской линией.

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Карта места

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Теги: 
метро  строительство  транспорт 

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