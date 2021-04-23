Город (Москва и область) 23.04.2021, 10:10 Робота‑сортировщика мусора тестируют в Москве

23 апреля. Mossovetinfo.ru — В Москве в пилотном режиме началось тестирование робота-мусорщика, сообщается на портале mos.ru. Эксперимент проходит на одном из мусороперерабатывающих заводов с но...