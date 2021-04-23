Другие материалы
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Город (Москва и область)
24.04.2021, 15:33
Власти Москвы рассказали о строительстве Рублево-Архангельской линии метро
24 апреля. Mossovetinfo.ru - Строительство тоннелей Рублево-Архангельской линии метро начнется в мае 2021 года. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. При этом...
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Город (Москва и область)
23.04.2021, 17:25
Расписание поездов МЦД-2 изменится с 26 по 30 апреля
23 апреля. Mossovetinfo.ru — Расписание движение поездов МЦД-2 изменится в период с 26 по 30 апреля, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы. Движение в указанный период буде...
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Город (Москва и область)
23.04.2021, 10:10
Робота‑сортировщика мусора тестируют в Москве
23 апреля. Mossovetinfo.ru — В Москве в пилотном режиме началось тестирование робота-мусорщика, сообщается на портале mos.ru. Эксперимент проходит на одном из мусороперерабатывающих заводов с но...