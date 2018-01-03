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Город     03.01.2018 09:32

Власти Москвы рекомендуют пересесть на общественный транспорт в новогодние праздники

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Теги:  Москва  транспорт  ограничения 

3 января. Mossovetinfo.ru - В новогодние праздники, из-за большого числа праздничных мероприятий в Москве, москвичам рекомендовано пересесть с личного автотранспорта на общественный транспорт, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

 «В центральной части города наблюдаются затруднения в центральной части города в связи с большим потоком автомобилей - проводится большое количество праздничных мероприятий, ёлок», - говорится в сообщении.

По данным ЦООД, сложнее всего проехать на Кремлевской набережной, Моховой улице, ул. Воздвиженка и Большом Никитском бульваре. Кроме того, перекрыт ряд центральных улиц, введены временные ограничения на парковку.

Напоминаем, что с 30 декабря по 3 января включительно Тверская улица, Охотный ряд и близлежащие улицы и переулки полностью перекрыты для движения всех видов наземного транспорта. 

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Теги: 
Москва  транспорт  ограничения 

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