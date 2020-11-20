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Город (Москва и область)     20.11.2020 19:45

Власти Москвы согласовали РПЛ квоту посещаемости в 25 процентов от вместимости стадионов

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Теги:  РПЛ  футбол  чемпионат России по футболу  спорт 

20 ноября. Mossovetinfo.ru - Российская премьер-лига (РПЛ) сообщила, что департамент спорта Москвы разрешил столичным футбольным клубам до конца года проводить матчи со зрителями, при условии заполнения трибун не более, чем на 25 процентов от вместимости стадиона

Это касается и «Спартака», которому ранее Роспотребнадзора согласовал только 7000 болельщиков на матч с «Динамо». Теперь красно-белые смогут пустить на игру, которая состоится 21 ноября, 11 000 зрителей.

В РПЛ напомнили, что на матчах необходимо соблюдать все профилактические меры: носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.

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Теги: 
РПЛ  футбол  чемпионат России по футболу  спорт 

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