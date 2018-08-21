21 августа. Mossovetinfo.ru – Московские власти подготовили памятку о правилах приемки квартир, получаемых москвичами по программе реновации, сообщил глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.



Памятка содержит два раздела, которые описывают действия москвичей после осмотра предложенной по программе реновации квартиры. Она будет прикладываться к пакету документов, который будет оформляться при заключении договора мены в рамках программы.



Если по итогам осмотра замечаний не возникает, то москвич может подписывать с департаментом имущества столицы договор мены. Если же возникают претензии, то москвич должен в день осмотра заявить о выявленных дефектах представителю управляющей компании, и потребовать проведения осмотра квартиры специальной комиссией, с участием представителей управляющей компании и генподрядчика, строившего дом.



Комиссия обязана составить акт осмотра и зафиксировать выявленные дефекты. Если исправление дефектов не требует замены стройматериалов или установленного оборудования, на устранение выявленных дефектов отводится семь дней. Если необходима замена стройматериалов или оборудования, то управляющая компания и генподрядчик обязаны составить план по конкретным срокам работ и согласовать его с будущим хозяином квартиры.



После устранения дефектов, проводится повторный осмотр квартиры и составляется акт, об отсутствии претензий.



По словам Левкина, москвичам не стоит беспокоится, если при первичном осмотре они не выявили каких-то дефектов. Право обратиться в управляющую компанию для устранения выявленных дефектов, все участники программы имеют в течение двух лет после ввода дома в эксплуатацию.



Программа реновации была утверждена 1 августа 2017 года после принятия федеральных и городских законов. В программу вошло более 5000 домов, ее реализация рассчитана на 15 лет.