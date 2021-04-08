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Город (Москва и область)     08.04.2021 10:26

Власти Москвы утвердили новые ограничения для большегрузов

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Теги:  грузовики  МКАД  транзит  дальнобойщики  ограничения 

8 апреля. Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об ограничения на передвижение по МКАД транзитных грузовиков массой более 3,5 тонн.

Планировалось, что с 5 апреля транзитные грузовики массой более 3,5 тонн не смогут заезжать на МКАД, для объезда Москвы они должны были пользоваться ЦКАД, а также трассами А-107 и А-108.

Право заезда на МКАД могли получить только грузовики, имеющие специальные пропуска.

Однако, так как у представителей бизнеса возникло много вопросов в связи с новыми правилами проезда, и они попросили 2-3 недели на перестройку. В результате было принято решение отложить введение новых ограничений до 5 мая.

Новые правила должны сделать МКАД внутригородской дорогой, разгрузить ее примерно на 15%, а также сократить количество аварий на МКАД на 20%.

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Карта места

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Теги: 
грузовики  МКАД  транзит  дальнобойщики  ограничения 

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