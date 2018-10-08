8 октября. Mossovetinfo.ru – Московские власти выполнили 95 наказов горожан в рамках программы «Мой район», сообщил на своем официальном сайте мэр Москвы Сергей Собянин.
Как сообщил мэр Москвы, по наказам москвичей была расширена система велопроката в некоторых районах Москвы, был изменен ряд маршрутов общественного транспорта, на некоторых маршрутах появились новые остановки, некоторые остановки были перенесены для удобства горожан. Кроме того, в ряде поликлиник появились дополнительные кабинеты узкопрофильных специалистов: стоматологов, травматологов и других.
Собянин также сообщил, что во время предвыборной компании было собрано около 70 тысяч наказов москвичей, которые легли в основу программы «Мой район». Для каждого района формируется своя стратегия развития, при этом учитывается специфика каждого района. В дальнейшем планируется на основе программы «Мой район» скоординировать деятельность различных ведомств по комплексному обустройству районов, с целью создания комфортной среды для жителей.
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