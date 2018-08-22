22 августа. Mossovetinfo.ru – Московские власти выставили на электронные аукционы право торговли в мини-магазинах, расположенных в спальных районах города, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента Москвы по конкурентной политике.
Мини-маркеты появятся в Ясенево, Кузьминках, Останкино, Чертаново Центральном, Чертаново Северном, Люблино, Медведково, Печатниках, а также в районе Речного вокзала. Площадь каждого объекта составляет 56,5 квадратных метров. На этой площади расположены торговый зал, складские помещения и санузел.
Начальная стоимость лотов варьируется от 67,8 тысячи рублей в Медведково, до 285,5 тысячи рублей в Ясенево. Победители аукционов получат право торговли в мини-маркетах сроком на 5 лет.
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