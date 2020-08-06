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Город (Москва и область)     06.08.2020 12:01

Власти Москвы закроют монорельс в связи с неэффективностью - СМИ

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Теги:  монорельс  закрытие 

6 августа. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы планируют в ближайшее время закрыть городской монорельс в связи с его неэффективностью, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в столичной мэрии.

В качестве одного из вариантов называется объявление о длительном ремонте монорельса, однако по новой он запущен уже не будет. В ГУП «Московский метрополитен» сообщили, что на сегодняшний день никаких решений о судьбе монорельса не принято, обсуждаются различные варианты.

Содержание монорельса обходится городу в 800 миллионов рублей в год, в то время, как за год он перевозит всего 1,5 миллиона пассажиров – столько же, сколько МЦК за 3 дня. При этом, монорельсом пользуется всего 39 постоянных пассажиров.


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Теги: 
монорельс  закрытие 

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