6 августа. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы планируют в ближайшее время закрыть городской монорельс в связи с его неэффективностью, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в столичной мэрии.



В качестве одного из вариантов называется объявление о длительном ремонте монорельса, однако по новой он запущен уже не будет. В ГУП «Московский метрополитен» сообщили, что на сегодняшний день никаких решений о судьбе монорельса не принято, обсуждаются различные варианты.



Содержание монорельса обходится городу в 800 миллионов рублей в год, в то время, как за год он перевозит всего 1,5 миллиона пассажиров – столько же, сколько МЦК за 3 дня. При этом, монорельсом пользуется всего 39 постоянных пассажиров.