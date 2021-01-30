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Город (Москва и область)     30.01.2021 11:16

Власти Москвы заявили о намерении достроить БКЛ в 2022 году

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Теги:  метро  метрополитен. Бочкарев  Андрей Бочкарев  БКЛ  Большая кольцевая линия 

30 декабря. Mossovetinfo.ru – Большую кольцевую линию (БКЛ) метро планируется достроить в 2022 году. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. Изначально планировалось, что линию достроят к 2023 году.

Ранее сообщалось, что в 2021 году будут открыты 11 станций БКЛ. Всего на линии будет 31 станция. Для пассажиров уже открыты 10 станций.

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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен. Бочкарев  Андрей Бочкарев  БКЛ  Большая кольцевая линия 

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