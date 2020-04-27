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Город (Москва и область)     27.04.2020 16:57

Власти Москвы заявили об аннулировании некоторых отдельных цифровых рабочих пропусков

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Теги:  цифровые пропуска  аннулирование 

27 апреля. Mossovetinfo.ru — Ряд цифровых пропусков был аннулирован в результате проверки данных, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента информационных технологий столицы.

Сообщается, что были аннулированы те пропуска, владельцы которых указали неверную информацию при оформлении пропуска. Также сообщается, что власти Москвы вместе с федеральными органами власти начали проверку сведений, указанных при оформлении пропусков.

При этом в департаменте опровергли появившуюся информацию о том, что аннулирование ряда пропусков произошло из-за сбоя.

Цифровые пропуска для поездок по городу были введены в Москве 15 апреля. С 22 апреля в столице начала действовать система автоматической проверки цифровых пропусков.


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Теги: 
цифровые пропуска  аннулирование 

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