24 мая. Mossovetinfo.ru – Мособлдума приняла решение выставить на торги принадлежащее им помещение в Столешниковом переулке в Москве, соответствующий закон депутаты областного парламента приняли в четверг 24 мая, сообщается на официальном сайте Мособлдумы.



Ранее в этом здании располагалось Управление архитектуры и градостроительства Московской области.



Здание в Столешниковым переулке было построено в 1903 году по проекту архитектора Адольфа Эриксона и является выявленным объектом культурного наследия регионального значения.