29 декабря. Mossovetinfo.ru – К концу 2020 года все мусорные полигоны в Московской области будут закрыты, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».



Всего в Московской области насчитывается 39 полигонов твердых бытовых отходов. К концу 2019 года 28 из них были закрыты, оставшиеся 11 закроют в течение следующего года.



Ранее сообщалось, что два подмосковных мусорных полигона будут модернизированы в комплексы по переработке отходов.