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Город (Москва и область)     29.12.2019 17:44

Власти Подмосковья пообещали в 2020 году закрыть все мусорные полигоны

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Теги:  Московская область  Подмосковье  мусорные полигоны 

29 декабря. Mossovetinfo.ru – К концу 2020 года все мусорные полигоны в Московской области будут закрыты, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Всего в Московской области насчитывается 39 полигонов твердых бытовых отходов. К концу 2019 года 28 из них были закрыты, оставшиеся 11 закроют в течение следующего года.

Ранее сообщалось, что два подмосковных мусорных полигона будут модернизированы в комплексы по переработке отходов.


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Теги: 
Московская область  Подмосковье  мусорные полигоны 

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