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Город (Москва и область)
26.12.2024, 09:01
Внесли корректировки в расписание поездов МЖД в предпраздничные и праздничные дни
26 декабря — Mossovetinfo.ru — Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) совместно с Московской железной...
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Город (Москва и область)
25.12.2024, 14:50
Сергей Собянин поблагодарил за поддержку Владимира Путина и правительство РФ в ходе ежегодного отчета в Мосгордуме
25 декабря — Mossovetinfo.ru — Мэр столицы Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета о результатах деятельности Прави...
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Город (Москва и область)
24.12.2024, 08:47
Единая медицинская справочная служба Москвы приняла более 51,4 млн обращений за 4 года
24 декабря — Mossovetinfo.ru — Более 51,4 миллиона звонков поступило на линию единой медицинской справочной службы ст...