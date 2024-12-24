Внесли корректировки в расписание поездов МЖД в предпраздничные и праздничные дни

26 декабря — Mossovetinfo.ru — Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) совместно с Московской железной дорогой (МЖД) внесли корректировки в расписание поездов в предпраздничные и праздничные дни, — сообщается на официальном сайте мэра Москвы.



«28 декабря поезда на всех направлениях будут ходить по расписанию пятницы,

с 29 декабря по 7 января – по расписанию субботы,

8 января – по расписанию воскресенья и

9 января – по расписанию понедельника», – говорится в сообщении.



В Новый год и Рождество поезда Московских центральных диаметров (МЦД) будут курсировать до 3:00. Интервалы движения по МЦД-1 и МЦД-4 составят 20 минут, по МЦД-2 и МЦД-3 – 15 минут.



С 27 декабря по 9 января назначат 205 дополнительных поездов, в том числе 63 поезда 1 января и 68 поездов 7 января. В ночь с 31 декабря на 1 января и с 6 на 7 января назначены дополнительные поезда на МЦД. Некоторые маршруты будут продлены.

