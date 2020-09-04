4 сентября. Mossovetinfo.ru – Внутри Садового кольца установили около 70 новых точек бесплатной городской сети Wi-Fi, сообщается на портале mos.ru.



Новые точки доступа появились на Тверской улице и Бульварном кольце. Благодаря этому, покрытие на этих улицах стало полностью бесшовным, пользоваться городским Wi-Fi можно непрерывно, без необходимости заново подключаться.



По словам руководителя продукта «Общегородской Wi-Fi» в Департаменте информационных технологий Москвы Александра Харитонова, установка новых точек доступа внутри Садового кольца будет продолжена. До конца текущего года планируется установить еще около 300 точек бесплатной городской системы Wi-Fi.