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Город (Москва и область)     21.04.2024 10:11

Во втором общегородском субботнике, прошедшем 20 апреля, поучаствовали 1 млн 40 тыс. человек - Собянин

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Теги:  Москва  субботник  благоустройство  Собянин 

21 апреля — Mossovetinfo.ru — Во втором общегородском субботнике, прошедшем 20 апреля, поучаствовали 1 млн 40 тыс. человек, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин, также отметив, что это часть традиционного весеннего месячника благоустройства, который стартовал 1 апреля и продлится до конца месяца.
 
"Городские службы продолжили приводить в порядок дворовые территории, детские и спортивные площадки, парки и скверы, дорожную инфраструктуру, фасады зданий.
 
Жители помогали специалистам городских служб: очищали газоны, участвовали в обустройстве цветников, высадке деревьев и кустарников", - сообщил Собянин.
 
"На площадках субботника работали полевые кухни, проходили эстафеты, викторины и мастер-классы. Например, в Лосиноостровском районе для детей организовали мастер-классы по изготовлению кормушек для птиц, а в Головинском горожане играли в городки и участвовали в спортивных эстафетах", - сообщил мэр Москвы.

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Теги: 
Москва  субботник  благоустройство  Собянин 

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