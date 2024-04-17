Во втором общегородском субботнике, прошедшем 20 апреля, поучаствовали 1 млн 40 тыс. человек - Собянин

21 апреля — Mossovetinfo.ru — Во втором общегородском субботнике, прошедшем 20 апреля, поучаствовали 1 млн 40 тыс. человек, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин, также отметив, что это часть традиционного весеннего месячника благоустройства, который стартовал 1 апреля и продлится до конца месяца.



"Городские службы продолжили приводить в порядок дворовые территории, детские и спортивные площадки, парки и скверы, дорожную инфраструктуру, фасады зданий.



Жители помогали специалистам городских служб: очищали газоны, участвовали в обустройстве цветников, высадке деревьев и кустарников", - сообщил Собянин.



"На площадках субботника работали полевые кухни, проходили эстафеты, викторины и мастер-классы. Например, в Лосиноостровском районе для детей организовали мастер-классы по изготовлению кормушек для птиц, а в Головинском горожане играли в городки и участвовали в спортивных эстафетах", - сообщил мэр Москвы.