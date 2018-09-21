Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     21.09.2018 17:50

Водителей в Москве просят не выезжать на «выделенки» возле закрытых станций метро

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ЦОДД  выделенные полосы  Филевская линия 

21 сентября. Mossovetinfo.ru – Центр организации дорожного движения просит водителей в субботу и воскресенье 22 и 23 сентября не выезжать на выделенные линии возле закрытых станций метро Филевской линии, сообщает пресс-служба ЦОДД.

В связи с закрытием участка Филевской линии метро, выделенные линии на Кутузовском проспекте и Большой Дорогомиловской улице будут работать в режиме буднего дня, для обеспечения движения компенсационного автобуса КМ1, который будет курсировать между станциями «Киевская» и «Кунцевская».

«ЦОДД убедительно просит автомобилистов не выезжать на выделенные полосы и не мешать работе общественного транспорта», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в субботу и воскресенье, 22 и 23 сентября в связи с техническими работами будет закрыт участок Филевской линии метрополитена от станции 1Киевская» до станции «Кунцевская» для пассажиров будут закрыты станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская».


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ЦОДД  выделенные полосы  Филевская линия 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

19:19 Город (Москва и область) Собянин назначил глав департаментов

17:50 Город (Москва и область) Водителей в Москве просят не выезжать на «выделенки» возле закрытых станций метро

16:26 Город (Москва и область) Мощи святителя Спиридона Тримифунтского прибыли в Москву

15:00 Город (Москва и область) Около 5 тысяч единиц техники будут убирать снег на дорогах Москвы зимой

14:17 Город (Москва и область) Доступ на парковку на Театральной площади ограничат до 25 сентября

Актуальные материалы

09:07 Город (Москва и область) Представителем мэра Москвы в Мосгордуме стала Наталья Сергунина

08:55 Город (Москва и область) В Москве реорганизованы два департамента

12:45 Город (Москва и область) Собянин внес в Мосгордуму законопроект о поддержке москвичей старше 50 лет

14:06 Город (Москва и область) Наталья Сергунина возглавила Аппарат Правительства Москвы

13:58 Город (Москва и область) Анастасия Ракова назначена вице-мэром Москвы по вопросам социального развития

14:43 Город (Москва и область) Пассажирская навигация по Москве-реке завершится в октябре

11:33 Город (Москва и область) За первые две недели работы электробусы в Москве перевезли 32 тыс. пассажиров

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru