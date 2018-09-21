21 сентября. Mossovetinfo.ru – Центр организации дорожного движения просит водителей в субботу и воскресенье 22 и 23 сентября не выезжать на выделенные линии возле закрытых станций метро Филевской линии, сообщает пресс-служба ЦОДД.



В связи с закрытием участка Филевской линии метро, выделенные линии на Кутузовском проспекте и Большой Дорогомиловской улице будут работать в режиме буднего дня, для обеспечения движения компенсационного автобуса КМ1, который будет курсировать между станциями «Киевская» и «Кунцевская».



«ЦОДД убедительно просит автомобилистов не выезжать на выделенные полосы и не мешать работе общественного транспорта», - говорится в сообщении.



Ранее сообщалось, что в субботу и воскресенье, 22 и 23 сентября в связи с техническими работами будет закрыт участок Филевской линии метрополитена от станции 1Киевская» до станции «Кунцевская» для пассажиров будут закрыты станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская».