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Город (Москва и область)
21.09.2018, 19:19
Собянин назначил глав департаментов
21 сентября. Mossovetinfo.ru – Вновь избранный мэр Москвы Сергей Собянин назначил глав департаментов московского правительства, соответствующие указы опубликованы на официальном портале мэра и прав...
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Город (Москва и область)
21.09.2018, 17:50
Водителей в Москве просят не выезжать на «выделенки» возле закрытых станций метро
21 сентября. Mossovetinfo.ru – Центр организации дорожного движения просит водителей в субботу и воскресенье 22 и 23 сентября не выезжать на выделенные линии возле закрытых станций метро Филевской...
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Город (Москва и область)
21.09.2018, 16:26
Мощи святителя Спиридона Тримифунтского прибыли в Москву
21 сентября. Mossovetinfo.ru – Мощи святителя Спиридона Тримифунтского прибыли в храм Христа Спасителя в Москве, где они будут находится в течение трех недель. В честь прибытия мощей Патриарх...