30 мая. Mossovetinfo.ru – Центр организации дорожного движения призвал водителей отказаться от поездок по Москве в связи с ожидающимся усилением ветра, и пользоваться общественным транспортом.



Кроме того, водителям рекомендовано не парковать автомобили под деревьями, рекламными щитами и широкоформатными конструкциями.



Ранее МЧС предупредило о том, что в среду 30 мая ветер в Москве может усилиться до 17-20 метров в секунду.