Воробьев: «Будущее - это новый уровень стратегического партнерства с Москвой»

14 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - «Будущее (Московской области – ред.) - это новый уровень стратегического партнерства с Москвой»,- сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, в начале своего ежегодного обращением к жителям региона 14 февраля, сообщает корреспондент ИА «Моссовет».



Москва и Подмосковье «просто обязаны результативно работать вместе», - подчеркнул А.Воробьев, отметив, что у двух регионов единые вопросы по обеспечению водой, транспортные вопросы, вопросы мусоропереработки, экологии и ряд других.



Прямая трансляция обращения губернатора осуществляется на телеканале «360°».