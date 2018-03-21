21 марта. Mossovetinfo.ru – Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о намерении вывезти детей из Волоколамска в связи с ситуацией на мусорном полигоне «Ядрово».
«Мы обязательно предусмотрим все необходимые мероприятия, чтобы детей отправить. Для этого я сюда и приехал», - сказал Воробьев, которого цитирует «Интерфакс».
Он также сообщил, что полигон будет закрыт со следующей недели в рамках начала активной стадии рекультивации.
Более 50 детей в Волоколамске 21 марта обратились к врачам с жалобами на тошноту и головокружение.
В местной администрации сообщили, что в ночь на 21 марта на полигоне «Ядрово» произошел очередной выброс свалочного газа. Оперативный штаб с ночи работает на полигоне.
Совет по правам человека при президенте РФ обратился в МЧС, прокуратуру и другие инстанции с просьбой принять срочные меры по улучшению экологической ситуации в Волоколамске,
Генеральная прокуратура РФ уже поручила прокурору Московской области Алексею Захарову провести проверку по фактам отравлений граждан в подмосковном Волоколамске.
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