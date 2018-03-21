Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     21.03.2018 18:15

Воробьев намерен «отправить» детей из Волоколамска из-за ситуации вокруг полигона «Ядрово»

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Андрей Воробьев  Волоколамск  Московская область  Подмосковье  мусорный полигон  Воробьев  дети 

21 марта. Mossovetinfo.ru – Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о намерении вывезти детей из Волоколамска в связи с ситуацией на мусорном полигоне «Ядрово».

«Мы обязательно предусмотрим все необходимые мероприятия, чтобы детей отправить. Для этого я сюда и приехал», - сказал Воробьев, которого цитирует «Интерфакс».

Он также сообщил, что полигон будет закрыт со следующей недели в рамках начала активной стадии рекультивации.

Более 50 детей в Волоколамске 21 марта обратились к врачам с жалобами на тошноту и головокружение.

В местной администрации сообщили, что в ночь на 21 марта на полигоне «Ядрово» произошел очередной выброс свалочного газа. Оперативный штаб с ночи работает на полигоне.

Совет по правам человека при президенте РФ обратился в МЧС, прокуратуру и другие инстанции с просьбой принять срочные меры по улучшению экологической ситуации в Волоколамске,

Генеральная прокуратура РФ уже поручила прокурору Московской области Алексею Захарову провести проверку по фактам отравлений граждан в подмосковном Волоколамске.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Андрей Воробьев  Волоколамск  Московская область  Подмосковье  мусорный полигон  Воробьев  дети 

Возврат к списку

Лента новостей

18:15 Город (Москва и область) Воробьев намерен «отправить» детей из Волоколамска из-за ситуации вокруг полигона «Ядрово»

15:36 Город (Москва и область) Почти 2000 зданий отключат подсветку в «Час Земли» в Москве

14:51 Город (Москва и область) 50 детей обратились за медицинской помощью в Волоколамске

13:55 Происшествия В Москве полицейский ранил подозреваемого в краже, который оказал сопротивление

12:01 Город (Москва и область) У одной из старейших больниц Москвы появится новый корпус

Актуальные материалы

15:36 Город (Москва и область) Почти 2000 зданий отключат подсветку в «Час Земли» в Москве

16:54 Город (Москва и область) Три станции фиолетовой ветки метро закроют на неделю

08:28 Город (Москва и область) Итоги: Путин набирает в Москве 70.86% голосов, в Подмосковье - 74,49%

10:05 Другое На Паралимпиаде в Пхёнчхане российская сборная заняла второе место

11:49 В мире МИД России объявило персоной нон-грата 23 британских дипломата

12:15 В России Перечень поручений по реализации послания президента Федеральному Собранию

10:39 Город (Москва и область) ФАС намерена возбудить дела против аэропортов Москвы из-за такси

08:20 Город (Москва и область) Власти Москвы пока не будут предоставлять льготную ипотеку участникам программы реновации

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru