21 марта. Mossovetinfo.ru – Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о намерении вывезти детей из Волоколамска в связи с ситуацией на мусорном полигоне «Ядрово».



«Мы обязательно предусмотрим все необходимые мероприятия, чтобы детей отправить. Для этого я сюда и приехал», - сказал Воробьев, которого цитирует «Интерфакс».



Он также сообщил, что полигон будет закрыт со следующей недели в рамках начала активной стадии рекультивации.



Более 50 детей в Волоколамске 21 марта обратились к врачам с жалобами на тошноту и головокружение.



В местной администрации сообщили, что в ночь на 21 марта на полигоне «Ядрово» произошел очередной выброс свалочного газа. Оперативный штаб с ночи работает на полигоне.



Совет по правам человека при президенте РФ обратился в МЧС, прокуратуру и другие инстанции с просьбой принять срочные меры по улучшению экологической ситуации в Волоколамске,



Генеральная прокуратура РФ уже поручила прокурору Московской области Алексею Захарову провести проверку по фактам отравлений граждан в подмосковном Волоколамске.