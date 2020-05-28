28 мая. Mossovetinfo.ru – Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «360» рассказал о частичном снятии ограничений по коронавирусу с 1 июня.



С понедельника в Московской области начинают прием физических лиц многофункциональные центры. Речь идет об оказании 15-17 услуг, которые можно получить только в бумажном виде. Остальные услуги можно будет получить онлайн.



Также с 1 июня для посещения открываются подмосковные парки, соответствующее постановление будет опубликовано вечером 28 мая. Посещать парки можно будет только в масках.



С 1 июня в Подмосковье также возобновят работу магазины стройматериалов.



Больницы Московской области, которые были перепрофилированы для оказания помощи больным коронавирусом, начинают перепрофилировать обратно для оказания плановой медицинской помощи.



В детских садах области будет вдвое увеличено количество дежурных групп – до 2,5-2,6 тысячи. Это сделано для граждан, которым не с кем оставить ребенка.



В тоже время кафе и рестораны Подмосковья в первую неделю июня останутся закрытым, в том числе и открытые веранды. По словам Воробьева, их открытие преждевременно и опасно. Также по-прежнему будут закрыты крупные торговые центры. При этом, губернатор отметил, что если и дальше будет видна позитивная динамика по ситуации с коронавирусом, то ТЦ, кафе и рестораны откроют, так как эти предприятия обеспечивают большое количество рабочих мест.



На 28 мая в Московской области выявлено 36 730 случаев заражения коронавирусом. На данный момент в регионе заражены 29 507 человек. Вылечились 6 843 человека, умерли – 380 человек.