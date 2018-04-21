Восточный вестибюль станции «Белорусская» закрыли на два дня

21 апреля. Mossovetinfo.ru - На выходные, 21 и 22 апреля, закрыт восточный вестибюль станции «Белорусская» Кольцевой линии московского метро. Об этом сообщили в транспортном комплексе столицы.



Вестибюль закрыли для ремонта подуличного перехода. Сама станция при продолжает работать. Попасть на нее можно через западный вестибюль или одноименную станцию Замоскворецкой линии.