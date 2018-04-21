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Город (Москва и область)     21.04.2018 11:01

Восточный вестибюль станции «Белорусская» закрыли на два дня

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Теги:  метро  метрополитен  станция Белорусская  Белорусская  Кольцевая линия 

21 апреля. Mossovetinfo.ru - На выходные, 21 и 22 апреля, закрыт восточный вестибюль станции «Белорусская» Кольцевой линии московского метро. Об этом сообщили в транспортном комплексе столицы.

Вестибюль закрыли для ремонта подуличного перехода. Сама станция при продолжает работать. Попасть на нее можно через западный вестибюль или одноименную станцию Замоскворецкой линии.

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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  станция Белорусская  Белорусская  Кольцевая линия 

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