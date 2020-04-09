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Город (Москва и область)     09.04.2020 19:28

Впервые подписано соглашение о сотрудничестве Москвы и области в сфере экологии

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Теги:  Москва  Московская область  экология  соглашение  Собянин  Воробьев  Закондырин 

9 апреля, Mossovetinfo.ru - Правительство Московской области сообщало, что губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение о сотрудничестве между правительствами двух регионов в сфере охраны окружающей среды. Такое соглашение подписано впервые.

Заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин отметил , что «несмотря на то, что многие экологические проблемы Москвы и области взаимообусловлены, имеют общие причины и следствия, до последнего времени они решались каждым регионом самостоятельно».
Куракин подчеркнул, что «впервые в истории Московской агломерации, мы начинаем работать вместе (над решением экологических проблем - ред.)».

Заместитель председателя Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Закондырин прокомментировал для ИА «Моссовет» важность соглашения для решения актуальных экологических проблем московского региона:

«Совершенно очевидно, что экосистема московской агломерации едина и не знает никаких административных границ, а природоохранная политика Москвы и Подмосковья должны быть синхронизированы и иметь общие стратегические цели. Поэтому факт заключения соглашения о сотрудничестве между мэрией Москвы и правительством Московской области можно только приветствовать.
Для московского региона принципиально и очень важно сейчас определить сферы конкретного взаимодействия и контрольные целевые показатели, которых необходимо добиться как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. Нужно единая экологическая стратегия московской агломерации на ближайшие 10 лет, до 2030 года.
Если говорить о ключевых направлений, я бы выделил пять приоритетных направлений:
отходы - с целевым показателем не менее 50 % объема переработки и вторичного использования коммунальных отходов; вода – комплексная реабилитация Москвы-реки до возможности безопасно в ней купаться; лес – сохранение лесозащитного пояса Москвы и увеличения зеленых территорий не менее чем на 30%; животные – формирование цивилизованной системы ответственного обращения с животными в рамках программы «Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат» (ОСВВ); образование и просвещение – принятие единой программы по обязательному экологического образованию в рамках школьному образованию и широкой общественной просветительской программы по ресурсосбережению.
Также представляется важным выработать единые экологические нормативные требования стандарты, поэтому нужно унифицировать и кодифицировать московское и областное законодательство, принять экологические кодексы Москвы и Подмосковья».

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Теги: 
Москва  Московская область  экология  соглашение  Собянин  Воробьев  Закондырин 

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