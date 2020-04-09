Впервые подписано соглашение о сотрудничестве Москвы и области в сфере экологии

9 апреля, Mossovetinfo.ru - Правительство Московской области сообщало, что губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение о сотрудничестве между правительствами двух регионов в сфере охраны окружающей среды. Такое соглашение подписано впервые.



Заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин отметил , что «несмотря на то, что многие экологические проблемы Москвы и области взаимообусловлены, имеют общие причины и следствия, до последнего времени они решались каждым регионом самостоятельно».

Куракин подчеркнул, что «впервые в истории Московской агломерации, мы начинаем работать вместе (над решением экологических проблем - ред.)».



Заместитель председателя Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Закондырин прокомментировал для ИА «Моссовет» важность соглашения для решения актуальных экологических проблем московского региона:



«Совершенно очевидно, что экосистема московской агломерации едина и не знает никаких административных границ, а природоохранная политика Москвы и Подмосковья должны быть синхронизированы и иметь общие стратегические цели. Поэтому факт заключения соглашения о сотрудничестве между мэрией Москвы и правительством Московской области можно только приветствовать.

Для московского региона принципиально и очень важно сейчас определить сферы конкретного взаимодействия и контрольные целевые показатели, которых необходимо добиться как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. Нужно единая экологическая стратегия московской агломерации на ближайшие 10 лет, до 2030 года.

Если говорить о ключевых направлений, я бы выделил пять приоритетных направлений:

отходы - с целевым показателем не менее 50 % объема переработки и вторичного использования коммунальных отходов; вода – комплексная реабилитация Москвы-реки до возможности безопасно в ней купаться; лес – сохранение лесозащитного пояса Москвы и увеличения зеленых территорий не менее чем на 30%; животные – формирование цивилизованной системы ответственного обращения с животными в рамках программы «Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат» (ОСВВ); образование и просвещение – принятие единой программы по обязательному экологического образованию в рамках школьному образованию и широкой общественной просветительской программы по ресурсосбережению.

Также представляется важным выработать единые экологические нормативные требования стандарты, поэтому нужно унифицировать и кодифицировать московское и областное законодательство, принять экологические кодексы Москвы и Подмосковья».