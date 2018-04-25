25 апреля. Mossovetinfo.ru – В двух московских поликлиниках стартовал пилотный проект по телемедицинские технологии. Об этом сообщается на портале мэра столицы.
Пациенты детской поликлиники № 133 и взрослой № 23, которым необходимо постоянное наблюдение врача, получают консультации врачей, не выходя из дома. Для этого они используют смартфон.
Общение проходит по видеосвязи. Врачи общаются с пациентами, которые ранее посетили их очно. Для общения необходимо иметь смартфон, а также доступ в интернет.
В пилотном проекте принимают участие 490 пациентов с хроническими заболеваниями. Из них 250 детей и 240 взрослых.
Консультации проводят как врачи общей практики и педиатры, так и врачи узкой специализации.
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