25 апреля. Mossovetinfo.ru – В двух московских поликлиниках стартовал пилотный проект по телемедицинские технологии. Об этом сообщается на портале мэра столицы.



Пациенты детской поликлиники № 133 и взрослой № 23, которым необходимо постоянное наблюдение врача, получают консультации врачей, не выходя из дома. Для этого они используют смартфон.



Общение проходит по видеосвязи. Врачи общаются с пациентами, которые ранее посетили их очно. Для общения необходимо иметь смартфон, а также доступ в интернет.



В пилотном проекте принимают участие 490 пациентов с хроническими заболеваниями. Из них 250 детей и 240 взрослых.



Консультации проводят как врачи общей практики и педиатры, так и врачи узкой специализации.