30 мая. Mossovetinfo.ru – Около 36 километров временной разметки нанесут на дороги Москвы на время проведения чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил заместитель мэр столицы Петр Бирюков.



Белая и оранжевая разметки необходимы для организации движения автомобилистов и болельщиков вблизи объектов ЧМ-2018.



Белую разметку используют для организации выделенной полосы на дублере Волоколамского шоссе, а также от дублера до временных парковок стадиона «Спартак» на Тушинском поле. Белая разметка также будет использована для организации парковочных зон и движения автотранспорта появится на территории стадионов.



Оранжевую разметку нанесут на ряде улиц около стадионов «Лужники» и «Спартак», а также в районе Воробьевых гор, где состоится фестиваль болельщиков.



Временную разметку начались наносить в ночь на 29 мая. Все работы планируется завершиться к 5 июня.



Чемпионат мира стартует 14 июня матчем Россия – Саудовская Аравия в «Лужниках». Всего в столице пройдет 12 игр.