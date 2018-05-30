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Город (Москва и область)     30.05.2018, 11:05

Временную разметку нанесут на дороги Москвы на время ЧМ-2018

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Теги:  ЧМ-2018  чемпионат мира  чемпионат мира по футболу-2018  чемпионат мира-2018 

30 мая. Mossovetinfo.ru – Около 36 километров временной разметки нанесут на дороги Москвы на время проведения чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил заместитель мэр столицы Петр Бирюков.

Белая и оранжевая разметки необходимы для организации движения автомобилистов и болельщиков вблизи объектов ЧМ-2018.

Белую разметку используют для организации выделенной полосы на дублере Волоколамского шоссе, а также от дублера до временных парковок стадиона «Спартак» на Тушинском поле. Белая разметка также будет использована для организации парковочных зон и движения автотранспорта появится на территории стадионов.

Оранжевую разметку нанесут на ряде улиц около стадионов «Лужники» и «Спартак», а также в районе Воробьевых гор, где состоится фестиваль болельщиков.

Временную разметку начались наносить в ночь на 29 мая. Все работы планируется завершиться к 5 июня.

Чемпионат мира стартует 14 июня матчем Россия – Саудовская Аравия в «Лужниках». Всего в столице пройдет 12 игр.


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Карта места

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Теги: 
ЧМ-2018  чемпионат мира  чемпионат мира по футболу-2018  чемпионат мира-2018 

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