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Город (Москва и область)     24.10.2022 10:20

ВРП города Москвы в 2022 году снизится на 2,1 %

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Теги:  Москва  бюджет  проект 

24 октября, Mossovetinfo.ru - Объем валового регионального продукта города Москвы (ВРП) в 2022 году снизится на 2,1 % и составит в номинальном объеме 26,2 трлн рублей, - сообщается в Пояснительной записке к проекту бюджета Москвы, рассматриваемому Мосгордумой имеющейся в распоряжении ИА МОССОВЕТ.

"Следствием кардинального изменения внешних условий функционирования экономики, всплеска инфляции в I квартале 2022 года стала фиксация замедления экономической динамики начиная с апреля", - отмечается в Пояснительной записке.

В 2023 - 2025 годах экономический блок Москвы прогнозирует на фоне адаптации российской экономики к новым условиям функционирования - восстановительный рост городской экономики который, по базовому варианту прогноза составит в 2023 году 102,8 %, в 2024–2025 годах – 103,3–102,9 % соответственно.

Проект бюджета Москвы внесен в Мосгордуму 17 октября. Доходы Москвы в 2023 году, согласно одобренному правительством города проекту закона о бюджете, составят почти 3,747 трлн руб., расходы - более 4,183 трлн руб. В 2024 году доходы столицы превысят 4,047 трлн руб., расходы запланированы в размере почти 4,266 трлн руб. В 2025 году доходы будут равны почти 4,376 трлн руб., а расходы - более 4,393 трлн руб.

Дефицит бюджета в 2023 году составит 436,2 млрд руб., в 2024 году - 218,8 млрд руб., в 2025 году - 17,5 млрд руб. Правительство Москвы проводит целенаправленную политику по снижению объема государственного долга. В результате общий объем государственного долга за период с 1 января 2011 г. сократился на 269,3 млрд рублей или в 10 раз, а уровень долговой нагрузки с 27,6% от объема собственных доходов города Москвы в 2010 году до 1,3% к концу 2018 года. Кредитный рейтинг города Москвы находится на уровне кредитного рейтинга Российской Федерации, что является наивысшим показателем на субнациональном уровне.

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Теги: 
Москва  бюджет  проект 

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