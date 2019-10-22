22 октября. Mossovetinfo.ru – Все камеры видеонаблюдения в Москве будут оснащены системой распознавания лиц, сообщает пресс-служба МВД со ссылкой на главу ведомства Владимира Колокольцева.
По словам Колокольцева, в Москве сейчас действует самая масштабная система распознавания лиц, которая охватывает 3 тысячи камер видеонаблюдения. В дальнейшем этой функцией будут оснащены все камеры видеонаблюдения в Москве, в общей сложности их сейчас насчитывается более 160 тысяч.
По словам Колокольцева, анализ данных с камер, оснащенных системой распознавания лиц, позволяет выявлять места повышенной криминальной опасности и способствует предотвращению престпулений.
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