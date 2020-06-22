22 июня. Mossovetinfo.ru – С 25 июня в Московской области возобновят работу все объекты розничной торговли, независимо от их площади и наличия отдельного входа, сообщается на официальном сайте регионального правительства.
При этом в крупных торговых центрах по-прежнему будут закрыты фудкорты, развлекательные зоны и кинотеатры.
Также с 25 июня вновь начнут работу организации бытового обслуживания: химчистки, прачечные, бани, сауны, салоны красоты, мастерские по ремонту бытовой техники.
Помимо этого, возобновят работу учреждения культуры: музеи, выставочные залы, зоопарки и этнографические парки. Однако количество посетителей, находящихся в них одновременно, будет ограничено. Кроме того, данным учреждениям рекомендовано продавать электронные билеты.
Ранее в Подмосковье начали работу летние веранды и кафе, МФЦ, поликлиники перешли в обычный режим работы, а в больницах возобновили плановые операции.
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