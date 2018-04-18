18 апреля. Mossovetinfo.ru – Все поезда на Таганско-Краснопресненской линии метро заменят к концу 2019 года. Об этом сообщается на портале мэра Москвы.
Сейчас на линии работают 43 поезда «Москва»: 33 поезда вышли на линию в 2017 году, еще 10 — в первом квартале этого года. Еще 23 новых состава начнут курсировать до конца 2018 года.
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