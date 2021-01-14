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Город (Москва и область)     14.01.2021 08:58

Все школьники Москвы вернутся к очному обучению с 18 января

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Теги:  школы  образование  дети  коронавирус  COVID-19  Сергей Собянин  Собянин  указ  документ  ограничения 

14 января. Mossovetinfo.ru – Московские школьники всех классов с 18 января вернутся к очному обучению. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Транспортные карты школьников, дающие право на льготный проезд в общественном транспорте, будут разблокированы.

«В случае выявления даже одного случая инфекции – как и в первом полугодии – весь класс будет временно переводиться на дистанционное обучение», - отметил Собянин на своем сайте.

Городские вузы и колледжи, учреждения дополнительного образования и спортивные школы до 21 января будут работать в режиме дистанционного обучения или находиться на каникулах.

Из-за коронавируса школьные каникулы в Москве были продлены после новогодних праздников на неделю. Осенью каникулы для школьников в Москве также были продлены и прошли с 5 по 18 октября. Позже ноябрьские каникулы были отменены. Кроме того, с середины октября ученики 6-11-х классов московских школ находятся на дистанционном обучении.

Все другие ограничения в Москве продлены до 21 января.

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Карта места

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Теги: 
школы  образование  дети  коронавирус  COVID-19  Сергей Собянин  Собянин  указ  документ  ограничения 

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