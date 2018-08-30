30 августа. Mossovetinfo.ru – Проект «Московская электронная школа» будет реализован во всех школах города до конца 2018 года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«До конца этого года все столичные школы будут оснащены современным оборудованием для реализации проекта. Выходим на новый уровень образования с использованием IT-технологий», - написал Собянин в своем микроблоге в Twitter.
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