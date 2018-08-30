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Город (Москва и область)     30.08.2018 17:01

Все школы города подключат к проекту «Московская электронная школа» до конца года

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Теги:  МЭШ  Московская электронная школа  Сергей Собянин  Собянин 

30 августа. Mossovetinfo.ru – Проект «Московская электронная школа» будет реализован во всех школах города до конца 2018 года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«До конца этого года все столичные школы будут оснащены современным оборудованием для реализации проекта. Выходим на новый уровень образования с использованием IT-технологий», - написал Собянин в своем микроблоге в Twitter.


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Теги: 
МЭШ  Московская электронная школа  Сергей Собянин  Собянин 

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