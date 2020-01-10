10 января. Mossovetinfo.ru – Коммунальные службы, энергетики, пожарные и спасатели Москвы обеспечили бесперебойную работу городской инфраструктуры в дни новогодних праздников, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.



По словам Бирюкова, в дни новогодних праздников была организована круглосуточная работа штаба Комплекса городского хозяйства Москвы. В результате организации работы всех городских служб, не было допущено аварийных отключений потребителей.



На дежурстве находилось почти 1,5 тысячи бригад Мосгаза, Мосэнерго и других городских служб, которые были оснащены 1,4 тысячи единиц техники и более 2,5 тысячи аварийных генераторов. Была обеспечена работа праздничной иллюминации.



Также была организована уборка мест массового пребывания горожан, пешеходных зон и мест зимнего отдыха, в том числе катков с искусственным льдом, универсальных спортивных площадок и горнолыжных склонов.



Бирюков также отметил, что московское управление МЧС особое внимание уделило правилам обращения с пиротехникой, на контроле находилось более 150 объектов хранения и реализации пиротехнических изделий, была обеспечена пожарная безопасность пиротехнических шоу на 30 площадках города.