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Город (Москва и область)     10.01.2020 15:05

Все системы жизнеобеспечения в Москве работали без сбоя в новогодние праздники - Бирюков

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Теги:  коммунальные службы  экстренные службы  Новый год 

10 января. Mossovetinfo.ru – Коммунальные службы, энергетики, пожарные и спасатели Москвы обеспечили бесперебойную работу городской инфраструктуры в дни новогодних праздников, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

По словам Бирюкова, в дни новогодних праздников была организована круглосуточная работа штаба Комплекса городского хозяйства Москвы. В результате организации работы всех городских служб, не было допущено аварийных отключений потребителей.

На дежурстве находилось почти 1,5 тысячи бригад Мосгаза, Мосэнерго и других городских служб, которые были оснащены 1,4 тысячи единиц техники и более 2,5 тысячи аварийных генераторов. Была обеспечена работа праздничной иллюминации.

Также была организована уборка мест массового пребывания горожан, пешеходных зон и мест зимнего отдыха, в том числе катков с искусственным льдом, универсальных спортивных площадок и горнолыжных склонов.

Бирюков также отметил, что московское управление МЧС особое внимание уделило правилам обращения с пиротехникой, на контроле находилось более 150 объектов хранения и реализации пиротехнических изделий, была обеспечена пожарная безопасность пиротехнических шоу на 30 площадках города.


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Теги: 
коммунальные службы  экстренные службы  Новый год 

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