31 августа. Mossovetinfo.ru – Перед началом нового учебного года все сотрудники системы образования Москвы были проверены на коронавирус, сообщается на портале mos.ru со ссылкой на заммэра Москвы Анастасия Ракову.
Тестирование проходили как учителя, сотрудники столовых и охранники, так и сотрудники клининговых компаний и другие сотрудники имеющие отношение к системе образования – в общей сложности более 180 тысяч человек. У 5,5 тысячи человек тест показал положительный результат, их перевели под наблюдение, к работе они допущены не будут. Кроме того, у 24,1 тысячи человек (13,3%) выявлены антитела к коронавирусу.
Перед началом нового учебного года во всех школах Москвы прошли генеральные уборки, проведена дезинфекция. Их будут проводить еженедельно. Также в школах ежедневно будут проводить уборку, обработку оборудования в классах и спортивного инвентаря.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, как будут работать московские школы в новом учебном году в рамках борьбы с распространением коронавируса.
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