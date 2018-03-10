Другие материалы
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Город (Москва и область)
11.03.2018, 09:56
Парк метро обновится почти на две три в ближайшие годы - Собянин
11 марта. Mossovetinfo.ru - Парк поездов московского метро обновятся в ближайшие годы почти на две трети. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «В ближайшие годы будет поставлено 1600 новых ...
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Город (Москва и область)
11.03.2018, 08:27
Все станции Люблинско-Дмитровской линии метро заработали в обычном режиме
11 марта. Mossovetinfo.ru – Все станции Люблинско-Дмитровской линии метро заработали утром 11 марта в обычном режиме. Участок между «Марьиной Рощей» и «Петровско-Разумовской» закрывали 10 мар...
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Город (Москва и область)
10.03.2018, 19:48
Собчак на митинге в Волоколамске потребовала закрыть местный полигон мусора
10 марта. Mossovetinfo.ru – Кандидат в президенты России Ксения Собчак посетила митинг в Волоколамске и потребовала от губернатора Московской области Андрея Воробьева закрыть полигон коммунальных ...