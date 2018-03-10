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Город (Москва и область)     11.03.2018 08:27

Все станции Люблинско-Дмитровской линии метро заработали в обычном режиме

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Теги:  Люблинско-Дмитровская линия  салатовая ветка метро  метро  метрополитен  транспорт 

11 марта. Mossovetinfo.ru – Все станции Люблинско-Дмитровской линии метро заработали утром 11 марта в обычном режиме.

Участок между «Марьиной Рощей» и «Петровско-Разумовской» закрывали 10 марта для присоединения новых станций метро.


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Карта места

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Теги: 
Люблинско-Дмитровская линия  салатовая ветка метро  метро  метрополитен  транспорт 

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