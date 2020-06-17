17 июня. Mossovetinfo.ru – Все ученики начальных классов в Московской области с 1 сентября будут обеспечены горячим питанием, сообщает пресс-служба Министерства образования Подмосковья.
Горячим питанием обеспечат учеников 1-4 классов как государственных, так и муниципальных школ. По словам министра образования региона Ирины Каклюгиной, прогнозируется, что в младших классах Подмосковья осенью будет учиться 409 тысяч школьников.
В январе 2020 года, в ходе оглашения послания к Федеральному собранию, президент России Владимир Путин объявил, что всех школьников начальных классов обеспечат бесплатным горячим питанием. Соответствующий закон был принят Госдумой 19 февраля и одобрен Советом Федерации 26 февраля. Деньги на обеспечение школьников горячим питанием будут выделены как из федерального, так и из регионального и местного бюджетов.
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